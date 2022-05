Ein 81-jähriger Fahrradfahrer ist laut Polizei am Freitagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Bruchmühlbacher Ortsteil Vogelbach schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren der Fahrradfahrer, der aus dem Saarland stammt, und die 67-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Kaiserslautern gegen 15.15 Uhr hintereinander auf der Kaiserstraße in Richtung Homburg. Im Bereich des Ortsausgangs Vogelbach übersah die Autofahrerin den vor ihr fahrenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der genaue Unfallablauf sowie die Unfallursache werden momentan noch ermittelt, schreibt die Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wurde ein Unfallgutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Zeugen, die Angaben zum Unfallablauf machen können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion in Landstuhl (06371/805-0) in Verbindung zu setzen.