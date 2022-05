Bei einem Unfall auf Landstraße 500 bei Trippstadt ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht geriet der 19-jährige Saarländer in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo er mit dem Auto eines 29-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern zusammenstieß. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L500 über mehrere Stunden voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen (0631 369-2250).