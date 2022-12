In den Rathäusern im Lautertal häufen sich die Beschwerden über die häufigen Bahnausfälle. Bürgermeister und führende Verwaltungskräfte entlang der Strecke kritisieren die Situation ebenfalls und fordern Konsequenzen.

Dass Weihnachtsmann und Christkind in luftiger Höhe unterwegs sind, das weiß jedes Kind. Dass der Nikolaus (sogar gleich im Doppelpack!) an einer Fassade hängt, ist neu. Höhenretter der Feuerwehr haben mit der Aktion kleine Patienten in der Kinderklinik überrascht.

Fragen und Antworten: 13 Brücken im Kaiserslauterer Stadtgebiet sind in einem kritischen oder sogar ungenügenden Zustand. Für die Instandsetzung und Erneuerung der Bauwerke sind in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich 30 Millionen Euro erforderlich. Verschlechtert sich der Zustand weiter, sind Sperrungen nicht ausgeschlossen.

Die Strecke für Radfahrer von Hohenecken aus in Richtung Stadt durch den Wald ist in einem miserablen Zustand. Das hat ein Bürger bei der Ortsbeiratssitzung in Hohenecken moniert. Er beklagte, der Weg sei an vielen Stellen ausgeschwemmt, Radfahrer, darunter sogar Kinder, würden gezwungen, die Straße zu benutzen, was gefährlich sei.

In neuem Glanz zeigt sich in der Landstuhler Ludwigstraße 2 die nahezu 200 Jahre alte Villa Dahl. Bei der Renovierung in den vergangenen Monaten wurde nicht nur die Fassade auf Vordermann gebracht. Das alte Gebäude hat eine Frischzellenkur erhalten.