Dass Weihnachtsmann und Christkind in luftiger Höhe unterwegs sind, das weiß jedes Kind. Dass der Nikolaus (sogar gleich im Doppelpack!) in luftiger Höhe an einer Fassade hängt, ist neu. Die Höhenretter der Feuerwehr haben mit der Aktion kranke Kinder in der Kinderklinik überrascht.

„Wer möchte denn was haben“, fragt einer der beiden Nikolause in luftiger Höhe die Kinder auf der Station 20/4 der Kinderklinik des Westpfalz-Klinikums. Kurz darauf