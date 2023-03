Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Strecke für Radfahrer von Hohenecken aus in Richtung Stadt durch den Wald ist in einem miserablen Zustand. Das hat ein Bürger bei der Ortsbeiratssitzung in Hohenecken am Montagabend moniert. Er beklagte, der Weg sei an vielen Stellen ausgeschwemmt, Radfahrer, darunter sogar Kinder, würden gezwungen, die Straße zu benutzen, was gefährlich sei.

Es war nicht die einzige Stimme, die die Qualität des Radwegs, der den Namen eigentlich nicht verdient, kritisierte. Ortsvorsteher Alexander Rothmann (CDU) bat darum, zumindest die größten