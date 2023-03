Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In neuem Glanz zeigt sich in der Landstuhler Ludwigstraße 2 die nahezu 200 Jahre alte Villa Dahl. Bei der Renovierung in den vergangenen Monaten wurde nicht nur die Fassade auf Vordermann gebracht. Das alte Gebäude hat einfach gesagt eine Frischzellenkur erhalten.

Das genaue Erbauungsdatum des Gebäudes lässt sich nicht eindeutig ermitteln. Franz Wosnitza, seit 1985 Eigentümer der Villa, schätzt ihre Entstehung um 1830. Erste Unterlagen, die auf