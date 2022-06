Viele Pendler sind genervt, weil der Landstuhler Hörnchenbergtunnel schon seit 30. Juli 2021 nur einspurig bei Tempo 60 zu befahren ist. Zumindest letzteres wird noch eine Weile so bleiben.

2569 Rodenbacher dürfen am Sonntag im Bürgerhaus ihr Kreuzchen setzen, wenn ein neuer Ortsbürgermeister gewählt wird. Mit Markus Schick tritt lediglich ein Kandidat an.

Wie ist Kaiserslautern für den Katastrophenfall aufgestellt und beispielsweise für einen tagelangen Stromausfall vorbereitet? Das wollten die FDP- und die SPD-Stadtratsfraktionen vom Leiter des Referats Feuerwehr- und Katastrophenschutz, Thomas Höhne, wissen.

Seit knapp 50 Jahren bietet die Drogenberatungsstelle Release eine Anlaufstelle für Menschen mit einer Abhängigkeit von illegalen Substanzen. Doch auch Angehörige Betroffener finden hier Unterstützung.

Serie Hinterm Gartenzaun: Im Garten von Mara Valnion und Dieter Hassler spendet mitten in der Stadt ein kapitaler Ahorn Schatten. Die beiden haben ihren Garten in Eigenarbeit in ein kleines Idyll verwandelt.