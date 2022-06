Was am Wochenende so in und um Kaiserslautern los war? Das verraten wir in unserem „Kaiserslautern kompakt“.

Geglückter Neustart: Die Lange Nacht der Kultur hat – im Großformat – nach zwei Jahren Pandemie-Pause nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Bis in die Nacht war die Stadt gefüllt mit Menschen, die Kultur erleben wollten und keine Lust hatten, nach Hause zu gehen.

Alarm im Rathaus. Nach dem die politisch Verantwortlichen es in einem harten Ringen geschafft hatten, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, kam nun aus Trier eine Hiobsbotschaft. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat den Doppelhaushalt für 2022/2023, den sie noch zu genehmigen hatte, durchfallen lassen.

800 Jahre Mölschbach– das ist ein guter Grund, um zu feiern! Deswegen gibt es in dem Stadtteil das ganze Jahr über vielfältige Veranstaltungen zum Jubiläum. Am Wochenende stand nun der Festakt auf dem Programm, ebenso eine Kulturnacht. Dabei zeigte sich, dass in dem kleinen Dorf viele Talente schlummern – einige sind nun ausgezeichnet.

Mit seiner letzten Inszenierung am Pfalztheater, der „Salome“ von Richard Strauss, verabschiedete sich Intendant Urs Häberli am Samstagabend mit einem Musikdrama, das es in sich hat. Nach eindreiviertel Stunden ohne Pause applaudierte das Publikum teilweise im Stehen einer Aufführung, die spontan fasziniert und auch reichlich Stoff zum Nachdenken geliefert hat.

„Besser man wird unterschätzt, als überschätzt“, sagt Silke Brunck, neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn im Interview. Die 42-jährige Sozialdemokratin nimmt am Freitag ihre Arbeit auf. Sie erzählt im Gespräch mit Redakteurin Dorothea Richter, wie sie die Zeit nach ihrer Wahl erlebt hat und was sie in der Verbandsgemeinde anpacken will.

„Der Drohnenkrieg ist die schlimmste Form des weltweiten Terrors. Die Ramstein Air Base spielt dabei eine entscheidende Rolle, deshalb müssen wir gegen sie sein“, sagte Eugen Drewermann am Samstag vor dem West Gate des Militärflugplatzes.

Spiel, Spaß, Vorführungen und Mitmachaktionen an über 70 Ständen: Beim Familientag des Kreises rund um das Congress Center Ramstein (CCR) kamen die Kleinen groß raus. Unter anderem wurde auch die Frage nach dem nächsten „Bienionär“ geklärt.