800 Jahre Mölschbach– das ist ein guter Grund, um zu feiern! Deswegen gibt es in dem Stadtteil das ganze Jahr übervielfältige Veranstaltungen zum Jubiläum. Am Wochenende stand nun der Festakt auf dem Programm, ebenso eineKulturnacht. Dabei zeigte sich, dass in dem kleinen Dorf viele Talente schlummern – einige sind nun ausgezeichnet.

800 Jahre Mölschbach waren am Wochenende Anlass für einen Festakt und eine Kulturnacht. Den Rahmen dazu bot ein vom Verein „Wir sind Mölschbach“ gestaltetes Festprogramm.