In den Kommunalen Impfstellen Nummer zwei und drei, in Rockenhausen und Kirchheimbolanden, gibt es am 17. und 18. Dezember erste Impfaktionen. „Wir sind sehr froh, dass wir mit der Donnersberghalle in Rockenhausen und dem Westflügel der Stadthalle in Kirchheimbolanden zwei weitere Orte gefunden haben, an denen wir Kommunale Impfstellen einrichten können“, sagt Reiner Bauer von der Kreisverwaltung, der gemeinsam mit Brand- und Katastrophenschützer Björn Becker die Impfstellen koordiniert. An beiden Orten gebe es „logistisch sehr gute Voraussetzungen“, um zusätzliche Impfangebote zu schaffen.

Viele ehrenamtliche Helfer

„Das ist eine wunderbare Gemeinschaftsaktion“, betont Bauer und hebt hervor, dass die Räumlichkeiten von Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land und Stadt Kirchheimbolanden zur Verfügung gestellt werden – so wie es die Ortsgemeinde Winnweiler beim Festhaus tue: Bei der ersten der Kommunalen Impfstellen wurden zum Auftakt von Donnerstag bis Samstag 1050 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Bei allen drei Impfstellen unterstützt der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes. Dass sich zudem weitere Freiwillige gemeldet hätten, die ehrenamtlich mithelfen wollen, freut Bauer besonders: „Dies zeigt die Bereitschaft der Menschen, sich in dieser schwierigen Zeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu engagieren.“

Ähnlich wie bei der Kommunalen Impfstelle im Festhaus in Winnweiler soll auch in Kirchheimbolanden und Rockenhausen ein erster Öffnungstag mit einer Impfaktion dazu dienen, die Abläufe zu prüfen. „Das hat sich in Winnweiler bewährt. Wir arbeiten hier an neuen Orten mit zum Teil neuem Personal. Bevor wir in einen Regelbetrieb gehen, wollen wir schauen, ob alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, oder ob wir gegebenenfalls noch nachsteuern müssen“, erläutert Björn Becker.

Anmeldung ab Dienstag, 14. Dezember

Am Freitag, 17. Dezember, steigt eine solche Impfaktion von 9 bis 16 Uhr in der Donnersberghalle. Einen Tag später, am Samstag, 18. Dezember, ebenfalls von 9 bis 16 Uhr gibt es dann eine in Kirchheimbolanden – Stadtbürgermeister Marc Muchow hat angekündigt, dass noch zwei weitere folgen sollen. Lediglich im Westflügel der Stadthalle werde es fest installierte Einrichtungen geben, damit die Stadthalle nicht wieder komplett für andere Veranstaltungen ausfällt: Muchow rechnet mit „einer langfristigen Nutzung“ als Impfstelle.

Registrierungen für beide Tage – in Rockenhausen wie in Kirchheimbolanden – sind möglich ab Dienstag, 14. Dezember, 9 Uhr. Die Anmeldungen erfolgt über das Portal der Kreisverwaltung unter www.donnersberg.de. Ab wann die kommunalen Impfstellen dann in den regelmäßigen Betrieb gehen und wie die Öffnungszeiten aussehen, wird laut Kreisverwaltung noch bekanntgegeben.

Für die kommunale Impfstelle in Winnweiler sind Anmeldungen weiterhin über das Portal des Landes unter www.impftermin.rlp.de oder die Telefonnummer 0800 5758100 (Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr) möglich.