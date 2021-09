Am Freitag, 24. September, wird das Impfzentrum Donnersbergkreis in der Kirchheimbolander Stadthalle letztmals geöffnet haben. Es ist dann achteinhalb Monate in Betrieb gewesen. „Es ist ein System, das sehr gut funktioniert und für das das Team des Impfzentrums viel Lob aus der Bevölkerung erhalten hat“, sagt Reiner Bauer, der bei der Kreisverwaltung für das Impfzentrum verantwortlich ist. Bis zum 24. September wird das Impfzentrum noch für alle Personen ab zwölf Jahren ohne Termin geöffnet sein (Montag bis Freitag von 10 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 18 Uhr; Stadthalle Kirchheimbolanden). Impflinge unter 18 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Laut Bauer sind vom 27. bis 30. September noch Sonderimpfaktionen in verschiedenen Verbandsgemeinden

des Kreises vorgesehen: Montag, 27. September, in der Donnersberghalle Rockenhausen, Dienstag, 28. September, im Dorfgemeinschaftshaus in Albisheim, Mittwoch, 29. September, in der Turnhalle der Grundschule in Eisenberg, Donnerstag, 30. September, im Festhaus Winnweiler – jeweils von 9 bis 15 Uhr. In Kirchheimbolanden haben bislang mehr als 47.800 Personen eine Impfung erhalten, davon mehr als 24.500 eine Erst- und über 23.200 eine Zweitimpfung. Insgesamt sind im Donnersbergkreis über 59.000 Bürgerinnen und Bürger geimpft – davon mehr als 31.000 mit Erst- und über 28.000 mit Zweitimpfung.