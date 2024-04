Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall zwischen Mannheim und Darmstadt ums Leben gekommen. Der 38-Jährige aus dem Kreis Alzey-Worms hatte in einer Rechtskurve zwischen Wald-Erlenbach und Heppenheim-Kirschhausen die Kontrolle über seine Maschine verloren, wie die Polizei mitteilte. Beim Zusammenprall mit der Schutzplanke erlitt er so schwere Kopfverletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Die Ursache des Unfalls am Sonntag war zunächst unbekannt.