Für etwas Verwirrung hat womöglich die eine oder andere Bestätigungsmail des Landes für Impftermine in der Kommunalen Impfstelle im Festhaus Winnweiler gesorgt. Wer sich bereits über das Landesportal www.impftermin.rlp.de für einen Termin ab 13. Dezember registriert hat, der hat in der Bestätigung womöglich die Stadthalle Kirchheimbolanden als Ort der Impfung genannt bekommen, wie die Kreisverwaltung berichtet. Dabei handele es sich um einen Fehler im Landesportal. Wie bei der Buchung angegeben, findet der Impftermin freilich im Festhaus in Winnweiler statt. Dieser Fehler soll so schnell wie möglich behoben werden.

Für alle Termine ab Kalenderwoche 50, also ab Montag, 13. Dezember, erfolgt die Registrierung für die Kommunale Impfstelle über das Portal des Landes, www.impftermin.rlp.de, oder über die Info-Hotline des Landes unter Telefon 0800 57 58 100 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, und Samstag und Sonntag, 9 bis 16 Uhr).

