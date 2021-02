Wer wird Nachfolger von Axel Haas als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden? Darüber entscheiden die Wähler am Sonntag, 14. März, parallel zur Landtagswahl. SPD-Kandidatin Sabine Wienpahl sowie die parteilosen Reiner Bauer (Kandidat von CDU und FWG) und Wolfgang Huber (für Bündnis 90/Grüne) wollen im Oktober ins Rathaus einziehen.

Bevor sich die drei dem Wählervotum stellen, stellen sie sich den Fragen, die den Menschen in der Verbandsgemeinde auf den Nägeln brennen. In Zeiten, in denen das persönliche Gespräch mit den Kandidaten nur schwerlich zustande kommt, in denen es keine Infostände und Präsenz-Wahlkampfveranstaltungen geben kann, bietet die RHEINPFALZ den Bewerbern die Möglichkeit, sich in einer kleinen Gesprächsrunde im Internet allen Wählern vorzustellen – und den Bürgern die Möglichkeit, den Ablauf dieser Veranstaltung mitzubestimmen.

Negative Corona-Schnelltests bei allen Beteiligten vorausgesetzt, lassen wir die Bewerber noch in der laufenden Woche in einer ausreichend großen Halle bei angemessenem Sicherheitsabstand zu Wort kommen. Die Aufzeichnung können Sie sich danach auf unserer Internetseite www.rheinpfalz.de ansehen, außerdem berichten wir in der gedruckten Ausgabe über den Verlauf dieser „Podiumsdiskussion der ganz besonderen Art“.

Damit die Aufzeichnung kurz und unterhaltsam wird, beschränken wir uns auf einige wenige Themen. Und bei der Auswahl dieser Themen wollen wir die Wünsche unserer Leserinnen und Leser berücksichtigen: Welche sind für Sie die wichtigsten Aspekte für die VG Kirchheimbolanden? Schicken Sie uns bis zu drei Themen per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de. Unter allen Einsendungen bis Dienstag, 23. Februar, ermitteln wir, welche Themenkomplexe die meisten Stimmen bekommen.