Torjäger Jacob Collmann wechselt im Sommer vom Oberligateam 1. FC Kaiserslautern II zum Regionalligisten FC Homburg. Dieser vermeldet mit dem 22-Jährigen seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der Stürmer Jacob Collmann erhält in Homburg einen Zweijahresvertrag bis Juni 2026. Der gebürtige Saarländer, in der Jugend ausgebildet beim 1. FC Saarbrücken, avancierte in Diensten der SG Mettlach/Merzig in der Saison 2022/23 mit 27 Treffern in 30 Spielen zum Torschützenkönig der Saarlandliga. Im Sommer 2023 wechselte der 1,91 Meter große Angreifer zur U21 des 1. FC Kaiserslautern, für die er aktuell als Stammspieler in der Oberliga spielt. Dort hat er in der laufenden Saison bisher 31 Spiele absolviert und dabei 19 Tore geschossen und zehn Torvorlagen gegeben. „Durch seine Geschwindigkeit und Größe bringt er eine interessante Mischung in unser Team“, beurteilt Homburgs Trainer Danny Schwarz den Neuzugang.