Der aus dem Exoten-Tierpark in Rockenhausen entflohene Affe befindet sich weiter auf Wanderschaft. Der Tierpark-Betreiber teilte auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit, dass er selbst den Bartaffen, eine Makaken-Art, am Mittwochmorgen bei Teschenmoschel gesehen habe. Das Tier soll seine Route in südöstliche Richtung fortgesetzt haben. Zuletzt hatte es noch so ausgesehen, als ob sich das Tier wieder Rockenhausen nähern würde. Dort war der Flüchtige wohl aufgrund eines Konstruktionsfehlers im Zaun des Geheges Ende Juli ausgebrochen. Nach einer Tour durch das Gebiet um seinen Fluchtort zog der Bartaffe nach Reipoltskirchen im Landkreis Kusel. Von dort ging es dann nach Niederkirchen, im Kreis Kaiserslautern. Im Anschluss hielt sich das Tier längere Zeit bei Bisterschied auf. Tierpark-Betreiber Andreas Spieß hatte hier gehofft, seinen flüchtigen Schützling mit einer Lebendfalle einzufangen.