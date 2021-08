Noch immer befindet sich der aus dem Exoten-Tierpark Rockenhausen entlaufene Makake in der Nähe von Reipoltskirchen. Das teilt Tierpark-Betreiber Andreas Spieß auf RHEINPFALZ-Nachfrage am Mittwoch mit. Ein Passant habe das Tier über ein Feld im Wald verschwinden sehen. Als Spieß vor Ort ankam, war der eigentlich im Osten Asiens heimische Affe über alle Berge. Bereits seit 13. August hält sich das Tier in der Nähe von Reipoltskirchen auf. Am vergangenen Montag war das Tier in einem Maisfeld gesichtet worden. Bereits seit Ende Juli befindet sich der Makake auf der Flucht.