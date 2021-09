Der aus dem Rockenhausener Exoten-Tierpark entflohene Affe befindet sich anscheinend wieder in der Nähe des Ausgangspunktes seiner Flucht. Wie Tierparkbetreiber Andreas Spieß auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtet, befindet sich das Tier im neben Rockenhausen gelegenen Imsweiler. Dort soll der Bartaffe, eine Makaken-Art, am Freitagmittag gesehen worden sein. Zuletzt wurde der Flüchtige bei Bisterschied gesichtet. Spieß hatte daher vor Ort eine Lebendfalle aufgestellt.

Ende Juli war das Tier aus seinem Gehege in Rockenhausen ausgebrochen. Seitdem befindet sich der Primat auf der Flucht. Von der Region um den Tierpark zog der Flüchtige zunächst nach Reipoltskirchen, im Kreis Kusel, und von dort in den Norden des Landkreises Kaiserslautern, nach Niederkirchen. Daraufhin steuerte das Tier Bisterschied an.