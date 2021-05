Über die höchst originelle Hartnäckigkeit des Bundestagspräsidenten

Die Älteren unter uns erinnern sich sicher noch an Cajus Julius Caesar. Also nicht an den römischen Staatsmann und Feldherrn aus dem Lateinunterricht, sondern an den Bundestagsabgeordneten gleichen Namens aus Westfalen-Lippe. Der CDU-Politiker saß von 1998 mit zwei kurzen Unterbrechungen bis 2017 im Parlament und ist seitdem Waldbeauftragter des Landwirtschaftsministeriums. Caesars Wirken ist umfangreich, so dass die Tatsache, dass er einst das Ziegeleimuseum in seinem Heimatwahlkreis mitbegründete, nur unzureichend Auskunft darüber geben würde. Jedenfalls erhielt der gelernte Förster die Goldene Tanne der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, eine Auszeichnung, über die sich auch schon Angela Merkel erfreuen durfte.

Caesar weckte den Argwohn Schäubles

Dieser Cajus Julius Caesar heißt übrigens so wie alle männlichen Vorfahren und Nachkommen in der Familie. Schon der Vater trug den Vornamen; logisch, dass Caesar auch seinen Sohn so nannte. Am Anfang seiner politischen Karriere weckte Caesar den Argwohn seines Parteifreundes Wolfgang Schäuble. Der damalige Innenminister wollte nicht glauben, dass jemand so heißen kann und ließ sich von Caesar den Führerschein zeigen.

Mag sein, dass Schäuble ein Faible hat für historische Figuren der Antike. Jedenfalls nimmt der heutige Bundestagspräsident seit geraumer Zeit Anleihen bei dem römischen Staatsmann Cato dem Älteren. Dieser hatte die Angewohnheit, eine Forderung beständig zu wiederholen, unabhängig vom eigentlichen Gegenstand der Diskussion. So pflegte Cato jeder Rede folgende Wendung hinzuzufügen: „Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss.“ Für Lateiner: „Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.“ Am Ende wurde Karthago tatsächlich zerstört, aber das ist eine andere Geschichte. Und zwar die vom Dritten Punischen Krieg. Das behandeln wir dann in der nächsten Stunde.

Cato wäre stolz auf Schäuble gewesen

Zurück zu Schäuble. Seit der Bundestagspräsident spürt, dass sich nichts tut bei einer Reform des Wahlrechts, mit der bei der nächsten Wahl ein aufgeblähter Bundestag verhindert werden könnte, macht Schäuble den Cato. An jeden Brief an die Chefs der Bundestagsfraktionen fügt er unabhängig vom vorherigen Inhalt ein P.S. unter seine Unterschrift an. Es lautet: „Ceterum censeo: Für die nächste Bundestagswahl muss dringend eine Lösung gefunden werden, die eine weitere Vergrößerung des Bundestages verhindert. Ich bin zu jedem Gespräch bereit.“

Cato der Ältere wäre stolz gewesen auf diesen Bundestagspräsidenten, wobei Cato wohl eher zu den Waffen gegriffen hätte als zur Feder. Aber Schäuble hegt noch Hoffnung. Schließlich sind „die Würfel“ noch nicht „gefallen“ (zitiert nach Caesar, dem Römer, nicht dem Westfalen).