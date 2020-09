Bei dem vor der Küste Borkums geplanten Riff handelt es sich um ein sogenanntes biogenes Riff. „Biogen“ kann einerseits bedeuten, dass der Riffkörper als solcher von wirbellosen Tieren, sogenannten Riffbildnern, gebaut worden ist. Die bekanntesten biogenen Riffe sind Korallenriffe. Sie werden überwiegend aus Kolonien von Steinkorallen aufgebaut. Kleinere Riffe können aber auch durch andere festwachsende Tiere gebildet werden, beispielsweise Austernriffe. In Meeresregionen, in denen riffbildende Organismen leben, können Riffe auch durch den Eingriff des Menschen entstehen. Man spricht dann von künstlichen Riffen.

Biogene Austernriffe leisten viele wertvolle Ökosystemfunktionen und bilden einzigartige Lebensräume. Sie erhöhen die Biodiversität, bieten Nahrung, Schutz, Siedlungssubstrat, Laichgrund und Kinderstube für Fischarten, verbessern die Wasserqualität durch Filtration und festigen Sedimente, also Ablagerungen. Um die Bestände der Europäischen Auster, die einst zahlreich über den Meeresboden der deutschen Nordsee verbreitet war, nachhaltig wieder anzusiedeln, arbeiten das Bundesamt für Naturschutz und das Alfred-Wegener-Insitut Hand in Hand.

Junge Austern werden in Anlage gezüchtet

Die Maßnahme ist Teil der Managementmaßnahmen für das Naturschutzgebiet Borkum Riffgrund in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone. Die jungen Austern werden auf Helgoland in einer Zuchtanlage für Europäische Austern gehalten.In den kommenden Jahren werde nun das Wachstum und der Gesundheitszustand der Austern und die ökologische Funktion der Austernbänke vor der Küste untersucht. Dabei soll zum Beispiel die Biodiversität erfasst werden, also welche weiteren Organismen das Riff besiedeln oder es zur Eiablage und als Kinderstube nutzen.

Ziel ist es, wissenschaftliche und praktische Grundlagen für die Wiederansiedlung der Europäischen Auster zu schaffen, um großflächige und sich selbst erhaltende Bestände der bedrohten Austernart und des Ökosystems Austernbank aufzubauen.

In anderen europäischen Ländern laufen bereits Projekte zur Wiederherstellung von Austernriffen. Als europaweit erste Wiederansiedlungsmaßnahme der Europäischen Auster in einem Naturschutzgebiet auf offenem Meer ist das Projekt vor Borkum jedoch ein Novum.