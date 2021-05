Der Lockdown hat die Bilanz des Landauer Kulturangebots deutlich verhagelt. Sieben Vorstellungen fielen allein in der Saison 2019/20 in Festhalle und Altem Kaufhaus aus, was ein Minus von 3000 Besuchern bedeutet. Wie also planen für die nächste Spielzeit, wenn niemand weiß, unter welchen Bedingungen?

Die gewohnten Abonnements wird es in der kommenden Saison nicht geben, erklärte Kulturabteilungsleiterin Sabine Haas am Mittwoch im Kulturausschuss der Stadt. Viel von dem, was sie ab September angesetzt hat, ist wegen Corona verschoben worden, manches sogar mehrfach wie die große Ausstellung der Sammlung Kissel.

Nur vier Vorstellungen der aktuellen Spielzeit 20/21 konnten in dem kurzen Lockdown-Intermezzo mit reduziertem Publikum über die Bühne gehen. Auf manches werden die Landauer ganz verzichten müssen wie den Abend mit Künstler Dietmar Brixy und Modeschöpfer Thomas Maria Stoehr. Wohl aber soll es ein Gastspiel des Ensembles Spark mit Countertenor Valer Sabadus zwischen Vivaldi und Rammstein geben (21. September). Es folgt Shakespeares „Sommernachtstraum“ (29. September) mit dem Ensemble Persona. Da „La Traviata“ im Pfalztheater bereits abgesetzt ist, hat Haas Verdis Oper in einer „unverstaubten“ Inszenierung nur mit Klavierbegleitung der Compagnia Nuova gebucht (26. Oktober). Die Hamburger Kammerspiele kommen mit einer Bühnenfassung des Bestsellers „Was man von hier aus sehen kann“ (2. November).

Jon Lehrer Dance Company aus New York kommt

Die komplett neu und modern aufgestellte Tanzsparte des Pfalztheaters unter James Sutherland präsentiert sich erstmals in Landau mit „Human 8 Words“, das im Lockdown entsteht (25. November). Die Staatsphilharmonie holt ihr Gastspiel mit dem Rastatter Pianisten Frank Dupree nach (2. Dezember). Auch Bürger Lars Dietrich und Walter Plathe sollen es noch nach Landau schaffen mit der Komödie „Monsieur Pierre geht online“ (7. Dezember). Zum dritten Mal angesetzt ist der Tanzabend „Bernstein Celebration“ mit der Jon Lehrer Dance Company aus New York (25. Januar 2022).

Neu im Programm ist „Der Spielmann“ (10. Februar), ein Stück mit Akrobatik über das historische Vorbild für den Doktor Faustus: den wandernden Wunderheiler und Alchimisten Johann Georg Faust, der 1480 in Knittlingen geboren sein soll. Klarinettist Ramon Ortega ist mit der Sinfonietta Cracovia verpflichtet (16. Februar).

Für die Weintage hat die Stadt noch Hoffnung

Am 2. März steht ein Nachholtermin an für die Bühnenfassungen von Joachim Meyerhoffs Roman „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“. Die Staatsphilharmonie kommt zu einem weiteren Konzert mit dem Cellisten Maximilian Hornung (10. März). Mit zwei Jahren Verspätung ist in der Festhalle womöglich die Komödie „Diese Nacht oder nie“ zu erleben (29. März). Und zum Ende der Saison soll’s die Show „City Lights“ mit Pantomimen aus der Schule Marcel Marceaus geben (7. April) sowie ein Gastspiel des Pfalztheaters mit seinem gefeierten Bürkel-Stück „Frau Gauleiter steht ihren Mann“ (26. April). Geplant sind zudem ein Villa-musica-Konzert (18. Januar), ein Abend mit der Stadtkapelle, eine Freilichtaufführung von „Liberté“ mit dem Chawwerusch und Kindertheater.

Hoffnung scheint die Stadt noch für die Weintage zu haben, die immer mit einer Kunstausstellung einhergehen. Das Zeitfenster 3. bis 7. Juni ist jedenfalls noch reserviert.