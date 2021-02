Daumen hoch sagt der Optimist von Ottmar Hörl. Er ist am Freitag, 5. März, um 20.15 Uhr das Maskottchen für ein Streamingkonzert, das die Stadt Landau im Gloria organisiert unter dem Motto: „Wir rocken die Krise“. Mit dabei sind der Sänger Christian „Keule“ Haas und The Bombshells.

Herzstück der Landauer Aktion für Optimismus in schwerer Zeit ist eine Kunstaktion am Rathaus mit 34 der goldfarbenen Hörl-Plastiken. Die Kampagne soll aber auch Kunst und Kultur fördern. Die Veranstaltung soll Konzertfeeling in die heimischen Wohnzimmer zaubern und wird dazu live über die Kanäle der Stadt bei Facebook und Youtube gestreamt.

Zu The Bombshells gehören vier Musikerinnen und Musiker aus der Pfalz und Mannheim. Sie haben sich einen Namen gemacht mit einem Programm weg von Allerweltscovern hin zu alten und neuen Ohrwürmern der Rock- und Popkultur. Christian „Keule“ Haas, bekannt aus der Fernsehshow „The Voice of Germany“, tritt im Gloria zusammen mit Gitarrist und Komponist Max Jeschek unplugged mit Gitarre und Djembé auf. Das Duo bietet neben eigenen Kompositionen auch groovige Versionen aktueller Songs. Durch den Abend führt Gloria-Inhaber Peter Karl, der das Publikum in seiner Paraderolle als Ted Louis auch mit Magic Comedy unterhält.