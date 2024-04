Eine Entenfamilie hat am Freitagmorgen die Bad Dürkheimer Polizei auf den Plan gerufen. Der Grund: Die Entenmama hatte sich in Begleitung ihrer zehn Küken offenbar verirrt – und stand schließlich vor dem verschlossenen Dürkheimer Haus. Um die gefiederte Großfamilie sicher zurück zur Isenach zu geleiten, schritten die Beamten ein. Sie sperrten gegen 9 Uhr die Kreuzung Gaustraße/Kaiserslauterer Straße/Römerstraße kurzzeitig für den Verkehr. Mit Erfolg, wie die Polizei mitteilt: „Die Enten nahmen das Angebot der absperrenden Funkstreife gerne an und watschelten über die Eichstraße zurück zur Isenach.“