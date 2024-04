Der Verein Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim präsentiert sich am Samstag, 4. Mai gemeinsam mit dem Südpfalz-Tourismus der Stadt Germersheim auf dem Maimarkt in Mannheim. Am „Stand der Region“ in Halle 35 erhalten die Besucher Informationen zu Rad- und Wanderwegen sowie zu Freizeitangeboten und Einkehrmöglichkeiten. Kostenlos erhältlich sind unter anderem die Radkarte, der Erlebnisführer und Veranstaltungskalender Südpfalz. Der Mannheimer Maimarkt beginnt am Samstag, 27. April und endet am Dienstag, 7. Mai. Er ist täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr.