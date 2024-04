Der Brunnen auf dem Hallplatz sei „in einem desolat schmutzigen Zustand“, beschwert sich ein Zweibrücker. Stadt und UBZ wollen sich drum kümmern.

Der achteckige König-Ludwig-Brunnen auf dem Hallplatz stammt aus dem Jahr 1914 und hat zwei Weltkriege fast unbeschadet überstanden. Mittlerweile sei er aber dreckig und „umringt von Stromkästen, Mülleimern und Hundekottütenspendern“, beklagt der Zweibrücker Georg Dhom, der sich am Mittwoch in der Einwohnerfragestunde mit seinem Anliegen an den Stadtrat wandte. Die von Dhom angeregte Reinigung sei bereits erledigt, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Die Beigeordnete Christina Rauch erklärte, dass der Schmutz nicht nur oberflächlich, sondern tief eingezogen sei. Man dürfe den Stein aber nicht mit zu hohem Druck und zu scharfen Reinigungsmitteln säubern. Gemeinsam mit dem UBZ werde geprüft, ob eine weitere Reinigung überhaupt möglich ist. Die Anordnung der Beutelspender und der Mülleimer werde überprüft, versprach sie. Die Stromkästen zu verlegen sei aber wegen der unterirdischen Kabel zu viel Aufwand.

Zwei Vorschläge hatte auch Karin Grgic: Sie regte an, am Eingang zum Hallplatz-Parkhaus den löchrigen Stadtplan und die Werbung für die nicht mehr allzu häufig genutzte Parkmünze zu ersetzen und drei mit Schotter gefüllte Baumscheiben in der Poststraße anders zu gestalten. Die Stadt greife die Anregung gerne auf, werde die Stellwände im Parkhaus neu gestalten, brauche dafür aber etwas Zeit, lautete die Antwort. In der Poststraße warte man noch ab, da dort möglicherweise noch andere Arbeiten anstünden.

[in der ersten Version des Artikels stand fälschlicherweise, die Parkmünze sei mittlerweile abgeschafft]