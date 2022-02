Nur wenige Tage vor Weihnachten fiel ein Auftritt von Manfred Mann’s Earth Band in Neustadt wegen Corona aus. Nun nimmt der frühere Frontmann der Formation, Chris Thompson, einen Anlauf für ein Gastspiel in der Region. Doch noch ist nicht sicher, ob es tatsächlich wahr wird.

Am 12. März soll der Sänger und Gitarrist im Schwegenheimer Bürgerhaus live zu erleben sein. Eingeladen hat ihn der örtliche Gospelchor Spirit of Sound. „Wir haben 2019 unser 40. Chorjubiläum gefeiert und dazu zum ersten Mal ein Konzert veranstaltet, bei dem der Chor nicht selbst in Erscheinung getreten ist“, so die Vorstandsvorsitzende Elke Berg. Auf der Bühne stand damals die Phil-Collins-Coverband Phil.

Der Erfolg sei so umwerfend gewesen, dass der Chor spontan beschlossen habe, weitere Konzerte dieser Art zu organisieren. Auf Vorschlag eines Vereinsmitglied wurde darum Chris Thompson gebucht. Leider ließ Corona dessen Auftritt aber weder 2020 noch 2021 zu. Nun, im dritten Anlauf, soll es aber gelingen, den Weltstar in die Provinz zu holen. Doch der Verein muss mit spitzem Bleistift rechnen, sagt Vorstandsmitglied Silke Pfennig. Und da in der aktuellen Unsicherheit wegen Corona Karten sich nur sehr schleppend verkaufen, hofft sie noch auf mehr Sicherheit durch den Vorverkauf, um das Risiko zu minimieren – sonst müsse die Veranstaltung sterben. „Corona ist ein starker Gegner.“ Wer also Thompson in Schwegenheim sehen will, müsse jetzt Karten kaufen.

Mit Thompson kam der große Durchbruch

Der Sänger ist seit 1976 Teil von Manfred Mann’s Earth Band und hat die Gruppe – nach eigenen Worten – „nie so richtig verlassen“. Allerdings hat Robert Hart ihn mittlerweile als hauptamtlicher Sänger abgelöst. Und Thompson hat zwischendurch eine Karriere mit seiner eigenen Formation Night angestrebt. Als er bei der Earth Band einstieg, war sie schon ziemlich bekannt und erfolgreich. Den weltweiten Durchbruch aber schaffte sie erst mit Thompson, der in Kent geboren, aber in Neuseeland aufgewachsen ist. Er feiert drei Tage vor seinem geplanten Schwegenheim-Auftritt seinen 74. Geburtstag.

Mit seiner unverwechselbaren Stimme hat er den Sound von Manfred Mann’s Earth Band geprägt und auch für den kommerziellen Erfolg gesorgt. Denn mit Thompson öffneten sich Band, die bis dahin als Progressive-Rocker galten, auch poppigeren Einflüssen. So fanden sie sich plötzlich rund um den Globus an der Spitze der Charts wieder. Titel wie „Blinded by the Light“, „Davy’s on the Road Again“, „Mighty Quinn“, „You Angel You“ oder „Don’t Kill It Carol“ – sie alle wurden durch Thompsons Stimme veredelt.

Es soll seine letzte Tour werden

Dennoch ist „Solar Fire“ bis heute Thompsons persönliche „Earth Band“-Favoritenscheibe, obwohl er darauf noch gar nicht dabei war. Besonders der Titel „Father of Day, Father of Night“ hat es ihm angetan, und darum hat er ihn auch in sein Solo-Repertoire aufgenommen.

Nach Schwegenheim kommt Thompson – wenn er denn kommt – allerdings nicht alleine. Bei seiner angeblich letzten Tournee nach beinahe 50 Jahren im Rampenlicht, die unter dem Motto „The Final Round“ mit der Unterzeile „For the Last Time – All the Hits Live“ steht, will er sich von der norwegischen Mads Eriksen Band begleiten lassen. Neben allen bekannten Earth Band-Hits präsentiert er auch einen Teil seiner eigenen Kompositionen wie „You’re the Voice“, eine Nummer die er für John Farnham geschrieben hat, der einen Megaseller daraus machte.

Termin

Chris Thompson soll am Samstag, 12. März, 20 Uhr, im Bürgerhaus Schwegenheim auftreten. Eintrittskarten kosten 32,50 Euro. Ticketverkauf nur online unter www.spiritualchor.de/kontakt/kartenbestellung.