„Aufsteh’n“, ein politisch motivierter Protestsong der Band Bots von 1980, fasste am Ende eines packenden Abends zusammen, was fünf überragende und unglaublich sympathische Schauspieler des Theaters Eurodistrict Baden Alsace bei einer Zeitreise in Szene gesetzt hatten: Es lohnt sich, gemeinsam über Grenzen hinweg zu kämpfen, sich gegen die Großen dieser Welt zu wehren, Nein zu sagen.

Auf Alemannisch heißt das: „Nai hämmer gsait!“ Diese Parole wurde zum Kultspruch einer badisch-elsässischen Bürgerbewegung, die ab 1975 erfolgreich