„Menschen und Dinge – Kompositionen“: Unter diesem Titel präsentiert die Künstlerin Maria Satter, die in Pleisweiler lebt, ab Ostersonntag eine Ausstellung zur Saisoneröffnung im Haus der Daniel-Theysohn-Stiftung im südwestpfälzischen Ludwigswinkel. Veranstalter ist die Gemeinde.

In den kräftig farbigen Bildern, die Maria Satter in den vergangenen Jahren geschaffen hat, sind frontal dargestellte Gesichter zu sehen. Statuenhaft, scheinbar ohne Emotionen, wie auf einem Passfoto oder einer alten Werbegrafik schauen sie den Betrachter an, umgeben von Alltagsgegenständen. Absurd und irritierend wirkt die Zusammenstellung der Motive. Vertraute Dinge werden verwandelt, leicht und spielerisch, mit einem Augenzwinkern.

Die kleinformatigen Bilder in Acryl sind verblüffende, oft witzige „Kompositionen“, die Maria Satter in den Sinn gekommen sind. So zeigt das Bild „Holiday“ unter knallblauem Himmel eine Frau, zwei Erdmännchen, einen Rasenroboter, eine Banane und einen Pürierstab in trauter Einheit.

„Helden“ heißt eine andere Arbeit, bei der die Sonne auf einen athletischen Menschen, auf das Putzmittel „Der General“ und eine Schraube scheint. Ein schnurrbärtiger Mann mit zweifarbiger Sonnenbrille wird von einer Heuschrecke und einer Drohne flankiert. Irgendwo schwirrt ein Kolibrifalter herum. „Es geht ums Draußensein und um Dinge, die der Mensch produziert“, kommentiert die Künstlerin die rätselhafte Welt ihrer Bilder.

Maria Satter ist 1960 in Landau geboren. Sie studierte in Mannheim Grafikdesign und arbeitet als Buchillustratorin und Werbegrafikerin. Ihr Herz gehört der Kunst, die sie in verschiedenen Schaffensphasen immer wieder neu entdeckt hat. Möglicherweise werden in Ludwigswinkel als Kontrast auch frühere Arbeiten zu sehen sein, die eher dunkel und verschattet wirken.

Die Ausstellung

Vernissage ist am Ostersonntag, 31. März, um 15 Uhr im Kultursaal der Daniel-Theysohn-Stiftung, Landgrafenstraße 25 in Ludwigswinkel. Weitere Öffnungszeiten sind am Ostermontag, 1. April, sowie am Samstag, 6. April, und Sonntag, 7. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Mehr Infos finden sich im Netz unter www.mariasatter.de.