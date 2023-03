Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Karlsruher Schauspieler und Unternehmer Bernd Gnann hat sich an der umstrittenen Aktion #allesdichtmachen beteiligt. Er steht zu seinem Film und der Initiative, während Kollegen wie Meret Becker und Ulrike Folkerts bald nach Veröffentlichung einen Rückzieher machten. Und er kündigt weitere Initiativen an.

So viel Aufregung erzielen Schauspieler in der Regel noch nicht einmal in spektakulären Trennungsfällen oder wenn sie im Vollrausch ihren Sportwagen in die Rosenrabatte der Nachbarn setzen.