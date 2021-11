Die HSG Landau/Land hat auch ihr drittes Spiel in der Frauenhandball-Pfalzliga gewonnnen. Julia Gensheimer (8 Tore) und Olga Roth (6/1) trieben die Mannschaft zum 32:24-Erfolg bei der FSG Neuhofen/Waldsee. In den letzten 21 Minuten warf der Aufsteiger fünf Tore mehr als der Gegner. Nächster Gegner ist der Tabellenvierte Göllheim/Eisenberg (Sonntag, 16 Uhr, in Albersweiler). Die HSG Trifels verlor vor 150 Zuschauern in Schwegenheim trotz 19 Toren von Tamara Bentz (8), Regina Müller (6) und Vanessa Bentz (5). Nach 9:8-Führung blieb die Mannschaft 13 Minuten lang ohne Tor – 9:17. Mehrmals kam sie bis auf drei Tore heran, nach 26:29-Rückstand verlor sie mit 26:31. Am Sonntag um 18 Uhr erwartet Trifels den Tabellenletzten HSG Mutterstadt/Ruchheim in Annweiler.