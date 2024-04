Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz des 2:0-Derbysieges gegen TuS 04 Hohenecken bleibt der SV Steinwenden in der Verbandsliga auf einem Abstiegsplatz. Am Samstag, 16 Uhr, will der SVS den Aufschwung nutzen und beim FC Bienwald Kandel wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib einfahren.

Beim Blick auf die Tabelle zeigt sich, wie wichtig der 2:0-Heimsieg im Derby am Sonntag war. Durch den 2:1-Sieg des TuS Rüssingen im Nachholspiel beim FSV Offenbach unter der Woche bleibt der SVS trotzdem unter