Auch der CDU-Gemeindeverband Göllheim hat jetzt seine Liste für die anstehende Kommunalwahl am 9. Juni aufgestellt. Es geht um die Sitze im Verbandsgemeinderat.

Angeführt wird die Liste, wie bereits in den vergangenen beiden Wahlperioden, vom Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde und Göllheimer Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller. „Auf der offenen Liste, bestehend aus Mitgliedern und Nichtmitgliedern, gibt es Bewerber aus fast allen Ortsgemeinden. Neben unterschiedlichen Berufsgruppen gibt es sowohl erfahrene Kommunalpolitiker und Ortsbürgermeister als auch junge erstmals kandidierende Personen, die auch vielfach in Vereinen aktiv sind“, so der Gemeindeverbandsvorsitzende Michael Burgey.

Die Kandidaten:

Dieter Hartmüller, Göllheim, Kurt Kauk, Immesheim, Petra Ochßner, Zellertal, Michael Burgey, Einselthum, Frank Höffner, Bubenheim, Felix Anicker, Dreisen, Mathias Baade, Lautersheim, Silvia Boos, Albisheim, Elmar Keller, Göllheim, Ansgar Mayer, Ottersheim, Kay Weigel, Göllheim, Georg Pohlmann, Standenbühl, David Ickenroth, Göllheim, Reiner Bley, Albisheim, Leyla Ickenroth, Göllheim, Philipp Kauk, Immesheim, Björn Frehner, Göllheim, Steffen Becker, Göllheim, Thomas Müller, Albisheim, Martin Mattheis, Göllheim, Thomas Dittrich, Göllheim, Regina Pohl, Göllheim, Hermann Mattern, Biedesheim, Matthias Tillmann, Göllheim, Markus Schlosser, Göllheim, Rita Stabel, Göllheim, Fritz Mattheis, Göllheim, Tobias Mang, Rüssingen, Volker Günther, Lautersheim.