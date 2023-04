Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt hat auch das Gymnasium in Edenkoben die Kunst am Bau, die es verdient. „Walk the Line“ heißt die orangerote Stahlrohr-Plastik, die einen Schriftzug stilisiert. Der Titel ist wörtlich gemeint: Die Schüler dürfen darauf laufen.

Ups, was ist das? Auf dem hintersten Fleckchen des Gymnasiums in Edenkoben, dort wo das Außengelände talwärts abfällt, ist eine Luftschlange aus Metall gestrandet. Knallig,