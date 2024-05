Die Bottenbacher Feuerwehr hat die frühere Gemeindebücherei umgebaut. Statt Büchern stehen dort jetzt Spinde. Weil die Wehrleute anpackten, wurde viel Geld gespart.

Eine Änderung des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LKBG) sorgte dafür, dass sich die Anforderungen an die Umkleideräume von Feuerwehren änderten. Es ist nicht mehr zulässig, dass sich Wehrleute in den Fahrzeughallen umziehen. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurde die Bottenbacher Gemeindebücherei im Dorfgemeinschaftshaus aufgegeben. Diesen Raum haben Mitglieder des Feuerwehrfördervereins umgebaut. Beim Fest zum 1. Mai werden die Räumlichkeiten eingeweiht Den rund 60 Quadratmeter großen Raum hatte die Verbandsgemeinde-Bautechnikerin Petra Hitschke in Absprache mit Wehrführer Andreas Veidt überplant. Rund ein Jahr dauerte der Umbau, den die Mitglieder des Feuerwehrfördervereins Roter Hahn, unterstützt von den Gemeindearbeitern Sensudin Durgutovic und Martin Lange, ehrenamtlich erledigte. Lediglich für einen Wanddurchbruch von der Fahrzeughalle hin zu den neu geschaffenen Umkleidekabinen musste eine Fachfirma in Anspruch genommen werden. Laut Bürgermeister Klaus Weber hat die gesamte Umbaumaßnahme Kosten 45.000 Euro gekostet. Damit lag man geringfügig über der reinen Materialkostenschätzung. Durch die Eigenleistung der Beteiligten konnten rund 33.000 Euro eingespart werden.

In dem großen Raum wurden in Leichtbauweise diverse abgetrennte Räumlichkeiten für Männer und Frauen geschaffen und insgesamt 35 Spinde installiert, zwölf davon für Frauen. Männer und Frauen haben nun separate Duschmöglichkeiten.

Das Maifest

Das Maifest in den Räumlichkeiten der Feuerwehr im Dorfgemeinschaftshaus und auf deren Freigelände beginnt am Mittwoch, 1. Mai, um 10 Uhr mit der Besichtigung der neuen Umkleideräume. Um 11 Uhr ist der offizielle Teil mit Grußworten, Musik der Schwarzen Husaren und der Segnung des neuen Feuerwehr-Quads. Ab 12 Uhr gibt es Erbsensuppe aus der Feldküche und ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen.