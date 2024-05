Wildwest in West: Nicht erfolgreich war die Flucht eines Skoda-Fahrers, der am frühen Dienstag gegen 2.30 Uhr in der Valentin-Bauer-Straße in West angesichts einer Polizeikontrolle aufs Gaspedal drückte und flüchtete. Die Verfolgung des schwarzen Pkw war in der Burgundenstraße beendet. Denn dort krachte der Skoda mit insgesamt drei Insassen auf einen parkenden Pkw. Im Skoda wurde ein Schlagstock gefunden und sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.