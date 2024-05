Mit 100 „Sachen“ war ein Verkehrsteilnehmer am Dienstag in der Stockholmer Straße unterwegs. Dort ist eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erlaubt. Die Polizei hatte, auch aufgrund von Bürgerbeschwerden, eine Kontrollstelle eingerichtet. Das zu erwartende Bußgeld für den Raser liegt bei 400 Euro, hinzu kommen voraussichtlich zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Monat Fahrverbot. Insgesamt waren bei der von 12 bis 13.30 Uhr dauernden Kontrolle von 51 in südlicher Richtung fahrenden Fahrzeugen acht Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Zwei Verstöße wurden mit einem Verwarnungsgeld vor Ort geahndet. Gegen sechs Fahrer leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Zuvor, zwischen 10 und 11.15 Uhr, hatten die Beamten schon die Geschwindigkeit der in Richtung B39 fahrenden Fahrzeuge in der Landauer Straße festgestellt. Bei einer hier erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h waren von 99 gemessenen Fahrzeugen zehn Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Sechsmal wurde ein Verstoß mit einem Verwarnungsgeld vor Ort geahndet. Gegen vier Fahrer leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Der Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 59 km/h gemessen.