Wenn es so etwas wie einen „Godfather of Palatine-Bluesrock“ gibt, dann wohnt er in Bad Bergzabern und heißt Timo Gross. Acht Alben hat Gross in seiner bisherigen Karriere unter eigenem Namen herausgebracht, eines davon, „Fallen From Grace“, wurde 2012 mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Die bisher letzte Veröffentlichung des Südpfälzers, „Heavy Soul“, liegt allerdings schon acht Jahre zurück. Danach hatte sich der 59-jährige vornehmlich