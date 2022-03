Thomas Feßenmayr vom Gospelchor Spirit of Sound ist spürbar glücklich: „Das Konzert mit Chris Thompson und der Mads Eriksen Band wird definitiv stattfinden.“ Der frühere Frontmann von Manfred Mann’s Earth Band macht auf Abschiedstournee Station in Schwegenheim.

Zweimal hatte der Chor sein 40. Jubiläum 2019 mit einem nicht alltäglichem Konzert feiern wollen und absagen müssen. 2020 als auch 2021 ließ es Corona nicht zu, den Weltstar wie geplant in die Provinz zu holen. Jetzt aber, am 12. März im Bürgerhaus Schwegenheim, soll es klappen. Mit Hits wie „Mighty Quinn“, „Blinded By the Light“, „Davy’s on the Road Again“, „You Angel You“ oder „Don’t Kill It Carol“ will der 74-jährige britische Musiker seine Fans auf seiner Abschiedstournee „Final Round“ live begeistern. Das Schwegenheimer wird das dritte Konzert in Deutschland auf der Tour. Weit mehr als zwei Drittel des Kartenkontingents – 450 Besucher sind zugelassen – ist nach Worten von Thomas Fehsenmayr bereits verkauft. Online sind die Tickets nur noch bis Donnerstag erhältlich. „Was dann noch übrig ist geht an die Abendkasse“, kündigt Fehsenmayr an. De Organisatoren haben beschlossen, auch geimpfte und geboosterte Gästen nur mit tagesaktuellem negativem Schnelltest einzulassen.

Termin

Chris Thompson und die Mads Eriksen Band am Samstag, 12. März, 20 Uhr, im Bürgerhaus Schwegenheim. Karten gibt es im Vorverkauf nur bis Donnerstag, 3. März, 24 Uhr, unter www.spiritualchor.de/kontakt/kartenbestellung.