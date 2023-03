Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich wieder Theater spielen. Sieben Monate lag der Herxheimer Chawwerusch-Saal verwaist. Mit Walter Menzlaws Stück „Die drei von der Odyssee“ ging am Freitag in Herxheim die erste Eigenproduktion an den Start.

Homer hätte unter Corona jenen Lorbeerkranz verstanden, den man in der Antike Siegern und Helden ums Haupt legte. Eine solche Corona wäre wie gemacht für die erste und die letzte Einstellung