Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Skulpturen fürs Freiland, Papierarbeiten für Innenräume, Bronzeobjekte, Fotografien, Zeichnungen – der Landauer Martin Lorenz ist ein Tausendsassa in der regionalen und überregionalen Kunstszene. Was alle seine Arbeiten verbindet, ist die Auseinandersetzung mit der Natur. Das sieht man auch seinem Atelier in St. Martin an.

Tote Natur – nature morte – wohin man auch schaut. Getrocknetes Herbstlaub lagert in Pappkartons, verwelkte Sonnenblumen stapeln sich in Kisten, ein Regen blasser Rosenblätter