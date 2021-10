Alexander Solotzew zeigt vom 21. Oktober bis 14. November die Jahresausstellung „All We Need Is Love“ in seinem Annweilerer Atelier am Burgenring 16. Solotzew, 1957 in Kaliningrad geboren, malt seit seinem sechsten Lebensjahr und wurde mit zehn Jahren an einer Moskauer Kunstschule für Hochbegabte unterrichtet. Später besuchte er die Kunstakademie in St. Petersburg und kam 1981 in die damalige DDR. 1989 ließ er sich in der Pfalz nieder, 2011 dann in Annweiler. Jetzt zeigt er farbintensive Ansichten französischer und italienischer Städte und Landschaften sowie Figurenbilder nach Vorbildern der klassischen Moderne. Geöffnet ist die Schau dienstags, mittwochs und donnerstags von 18 bis 20 Uhr sowie sonntags von 15 bis 17 Uhr. Besichtigungen sind zudem nach Vereinbarung unter Telefon 01731986944 und E-Mail art.solotzew@gmail.com möglich.