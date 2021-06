Während viele auf die erneute Unterschrift von Fan-Liebling Jean Zimmer warten, überrascht Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Montagabend mit einem anderen Transfer. Offensivmann Mike Wunderlich wechselt vom Ligarivalen Viktoria Köln an den Betzenberg.

Dass die Roten Teufel in der Offensive noch Bedarf haben, war kein Geheimnis. Dass Mike Wunderlich künftig das Trikot des 1. FC Kaiserslautern tragen wird, hatten wohl die wenigsten vermutet. Am 15. Mai spielte der 35-Jährige im Kölner Sportpark Höhenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern lange groß auf, bediente den ehemaligen Lauterer Timmy Thiele mustergültig, der das 1:1 erzielte, später bereitete der Viktoria-Kapitän das 3:1 von Kai Klefisch vor. Der FCK erkämpfte sich am Ende noch ein 3:3. Am Tag danach feierten die Roten Teufel den Ligaverbleib auf der Coach.

Torschützenkönig unter Antwerpen

Nun wird Wunderlich künftig selbst das Trikot der Roten Teufel tragen. Das gab der Klub am Montagabend bekannt. Der gebürtige Kölner erlernte das Fußballspielen bei seinem letzten Arbeitgeber, dem FC Viktoria Köln (damals noch SCB Viktoria Köln) und wechselte anschließend in die Jugendmannschaften der Bundesligisten des 1. FC Köln und später Bayer 04 Leverkusen. Seinen ersten Profivertrag unterzeichnete er beim Traditionsklub Rot-Weiß Essen und absolvierte in seiner ersten Spielzeit im Herrenbereich 46 Regionalligaspiele und erzielte dabei 12 Tore. Es folgte ein Wechsel in die Zweite Bundesliga zum FSV Frankfurt. Für die Hessen lief der offensive Mittelfeldspieler 28-mal in Deutschlands zweithöchster Spieklasse auf und brachte es dabei auf fünf Tore und fünf Torvorlagen.

Aus persönlichen Gründen zog es den heute 35-Jährigen nach einem Jahr zurück in die Heimat zu Viktoria Köln. In der Saison 2016/17 war er mit 29 erzielten Treffern unter Trainer Marco Antwerpen Torschützenkönig der Regionalliga West, aus der er in der Saison 2018/19 mit seinem Heimatverein den Aufstieg in die Dritte Liga perfekt machte. Insgesamt absolvierte Wunderlich im Herrenbereich wettbewerbs- und ligaübergreifend 323 Spiele für Viktoria Köln und erzielte dabei 190 Tore.

Hengen: „Absolute Führungspersönlichkeit“

„Mike Wunderlich ist eine absolute Führungspersönlichkeit. Er hat eine große Erfahrung und bringt die richtige Mentalität mit. Er ist sehr torgefährlich, aber auch in der Vorbereitung sehr effektiv. Wenn ein solcher Spieler auf dem Markt ist, muss man die Chance nutzen. Wir sind sehr froh, dass wir Mike für uns gewinnen konnten“, sagt FCK-Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen.

„Nach elf Jahren bei der Viktoria freue ich mich auf eine neue Herausforderung. Ich habe mit Marco Antwerpen bereits erfolgreich in Köln gearbeitet und möchte dies nun in Kaiserslautern fortsetzen. Der Verein, die Fans, das Stadion, all das macht den FCK zu einem besonderen Verein und ich freue mich, künftig Teil davon zu sein“, wird Wunderlich in einer Mitteilung des Klubs zitiert. Zur Vertragslaufzeit oder Ablöse machte der FCK keine Angaben.