Wegen Besitzes kinderpornografischer Inhalte hat das Schöffengericht Pirmasens am Donnerstag einen 72-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten verurteilt.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im März 2023 hatten die Beamten 20 kinderpornografische Videos auf dem DVD-Rekorder des Mannes gefunden. Als er in Rente war, habe er angefangen, Erwachsenenpornos zu schauen, erzählte der Rentner. Dabei sei er auch auf Kinderpornos gestoßen. Er habe die Pornos auf dem Computer gestreamt, abgefilmt und auf den Rekorder übertragen, um sie für sich zu speichern – aber er habe sie nicht auf DVD gebrannt. Die Durchsuchung habe ihn so geschockt, dass er mit dem Thema abgeschlossen habe. Er habe sich keinen Computer und keinen Player mehr zugelegt, sagte er in dieser Woche vor Gericht.

Der Richter riet dem Mann, sich nun anderen Dingen zu widmen. Als Bewährungsauflage muss er 1200 Euro an den Kinderschutzbund zahlen und er erhält einen Bewährungshelfer. Das Urteil ist rechtskräftig.