Wirtschaftsminister Robert Habeck will Kohlendioxid unter Tage bunkern. In den Niederlanden läuft ein erstes Verfahren. Auch am Oberrhein im Gestein unter der Pfalz wäre die Speicherung möglich. Kritiker befürchten ein neues Geschäftsmodell für Öl- und Gaskonzerne.

Der Minister klang euphorisch. „Das ist eine wichtige Nachricht für die Energiewende und das Klima“, sagte Rob Jetten, Minister für Klimaschutz in den Niederlanden.