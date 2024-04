Ein 27-jähriger E-Bike-Fahrer stürzt in einer Kurve schwer und ist in Lebensgefahr.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, stürzte der 27-jährige Fahrer am späten Freitagnachmittag auf dem Weg von Schneckenhausen nach Otterberg (Landkreis Kaiserslautern) in einer Kurve.

Ein mit einem Helikopter herbeigerufener Notarzt versorgte das Opfer noch vor Ort. Daraufhin wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Ermittlern zufolge trug der Radfahrer keinen Helm und stürzte ohne Fremdeinwirkung.

