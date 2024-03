Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon als Kind wollte Luisa Wöllisch Schauspielerin werden. Dass sie mit Trisomie 21 lebt, hat die Starnbergerin nicht daran gehindert, vor der Kamera und auf Bühnen zu stehen. Einen Herzenswunsch hat sie sich aber noch nicht erfüllt. Von Marion Brucker

Mir geht es gut“, sagt Luisa Wöllisch. Sie sitzt in ihrer Wohnung in München zum Interview. Seit drei Jahren lebt die Schauspielerin in der bayerischen Landeshauptstadt. Es ist ein trüber