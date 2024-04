Der Karlsruher SC ist am Sonntag in Nürnberg gefordert. Zwei Spieler stehen Coach Christian Eichner nicht zur Verfügung.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss im Spiel beim 1. FC Nürnberg neben Verteidiger Sebastian Jung auch auf Leon Jensen verzichten. Der Mittelfeldspieler wird nach einer Trommelfell-Operation bis zum Saisonende ausfallen, wie KSC-Trainer Christian Eichner vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ankündigte.

Außenverteidiger Jung fällt unterdessen nach seinem grippalen Infekt länger als zunächst gedacht aus. «Er hat es von der Krankheit her zwar so langsam über den Berg geschafft, aber ist einfach noch zu schwach, um jetzt innerhalb von zwei Tagen körperlich so seinen Mann stehen zu können, dass er uns und den Jungs auf dem Feld helfen könnte», erklärte Eichner am Freitag.

Der Aufstiegsrelegationsrang ist für den KSC weit entfernt, dennoch erwartet Eichner eine umkämpfte Partie und eine hoch motivierte Elf bis zum Saisonende. «Wir haben in den letzten 14 Tagen extrem viel Feuer auf dem Trainingsplatz. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Und es zeigt, dass die Mannschaft Gott sei Dank absolut bereit dazu ist, bis zum Ende das maximal mögliche an Punkten noch draufzupacken», sagte der Coach.

Das sei mit Blick auf die kommenden zwei Auswärtsspiele in Nürnberg und bei Abstiegskandidat Hansa Rostock (4. Mai) auch nötig. «Wir werden da auf extrem willensstarke Gegner treffen», sagte Eichner. «Nürnberg wird alles daran setzen, die 40 Punkte vollzumachen. Rostock wird die Punkte benötigen.»

