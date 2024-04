Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor zwei Jahren noch in der Bezirksliga, ist der TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen auf dem Weg in die Fußball-B-Klasse. Am Dienstag tritt er beim TuS Wollmesheim an (19.30 Uhr). Spitzenreiter TSV Landau landete in der A-Klasse den höchsten Sieg.

TSV Billigheim-Ingenheim II – TuS Frankweiler 1:0. Vor 90 Zuschauern war Jan Wendel mit einem Schuss aus 23 Metern der Torschütze (35.). Zur Halbzeit hätten die Fortunen mit drei