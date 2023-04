Nach Protesten von Tierschützern wurde in Neuseeland ein Jagdwettbewerb abgesagt, bei dem Kinder Wildkatzen töten sollten.

Grundsätzlich ist gegen Spielen und Toben in der Natur natürlich so gar nichts einzuwenden. Alles besser, als vor der Glotze abzuhängen. Nun ja, fast alles ist besser. In Neuseeland wurde nun ein Jagdwettbewerb abgesagt, bei dem Kinder Wildkatzen töten sollten. Ja, Sie haben richtig gelesen. Die Organisatoren des jährlichen Jagdwettbewerbs hatten in diesem Jahr eine eigene Kategorie für die Katzenjagd geschaffen, an der Kinder bis zu 14 Jahren teilnehmen sollten. Als Preisgeld winkten 250 Neuseeländische Dollar (141 Euro). Vorsorglich wurde noch davor gewarnt, keine zahmen Hauskatzen zu töten. Nicht gerechnet hatten die Veranstalter allerdings mit der Empörungswelle, die ihre Initiative im Internet auslöste. Der Jagdwettbewerb, mit dem Spenden für eine Schule auf Neuseelands Südinsel eingesammelt werden sollen, findet nun ohne die Katzenjagd für Kinder statt. Tierschützer in Neuseeland äußerten sich erleichtert über die Entscheidung.