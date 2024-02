Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn der Mensch aus wirtschaftlichen Gründen in Ökosysteme eingreift, haben Tiere und Pflanzen meistens das Nachsehen. Für bedrohte Fischarten in Südamerika könnten die Aquarien versierter Züchter zu Rettungsinseln werden. Ein Experte aus dem Hunsrück widmet sich der Nachzucht seltener Salmler, die in ihrer Heimat kaum noch eine Überlebenschance haben.

Erst Mitte der 1960er-Jahre wurde die etwa streichholzschachtelgroße Goldkröte (Incilius periglenes) in einem nur wenige Quadratkilometer großen Bergnebelwald im